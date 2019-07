Suspeito Homem estupra criança, tenta fugir e bate carro Mesmo batendo o carro o suspeito tentou fugir

Um homem de 57 anos suspeito de estuprar uma criança de nove anos foi preso ao tentar fugir e bater o carro que conduzia em Naviari. O fato ocorreu nesta terça-feira (23) no prolongamento da Avenida João Rigonato, zona rural da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, eles estavam fazendo rondas quando o homem perdeu o controle do carro VW/Gol bateu no barranco e tentou fugir. Como passageiro do veículo estava uma criança de nove anos.

Os policiais argumentaram o que o homem estava fazendo com a criança. E ele informou que era amigo da família e estava levando a criança para casa dos tios. Suspeitando do homem, os policiais acionaram o Conselho Tutelar fato este que fez com que o suspeito tentasse fugir novamente.

Quando as conselheiras tutelares chegaram no local a criança contou que era obrigada a manter relação sexual com o suspeito na casa dele. O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.