Reféns Homem faz clientes de bar reféns no Rio

Um homem fez seis pessoas reféns, em um bar na Lapa, área central do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (29). Segundo informações preliminares, ele entrou em um bar na esquina das ruas do Rezende e dos Inválidos, armado com uma faca.

Um refém foi liberado. Outras cinco pessoas permaneceriam no interior do bar. Entre os reféns, há funcionários da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Não se sabe o motivo da tomada de reféns.

O homem, de acordo com populares, é conhecido na região, onde tem um ponto de venda de caipirinha. A área foi cercada por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que interditaram as ruas próximas.

EBC

Em nota, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) informa que a direção e os gestores da Regional Rio de Janeiro da empresa estão monitorando a situação de perto e prestando todo o apoio necessário, inclusive jurídico, aos empregados e seus familiares.