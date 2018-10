Voto Homem faz voto com Deus, recebe a graça e doa valor para necessitados Doação foi feita como forma de agradecimento por uma indenização após ter sofrido um acidente de trabalho

Um morador da cidade de Rio Brilhante, cumpriu nesta sexta-feira (26), um voto feito com Deus. Edvan da Silva Leite de 38 anos, doou 15 cestas básicas na Rádio Kativa FM, como forma de agradecimento por uma causa que ele pleiteava relacionada a uma indenização após ter sofrido acidente de trabalho em uma usina do município três anos atrás.

De acordo com informações do Rio Brilhante em Tempo Real, ”Peu”, como carinhosamente é chamado Edvan, conta que é católico e que em decorrência da profissão, mecânico e motorista, sofreu um acidente enquanto trabalhava na usina e então precisou se afastar do serviço. Algum tempo depois retornou ao trabalho, mas se afastou novamente e passou a pleitear uma indenização. Foi aí que ele fez um voto com Deus que quando recebesse o valor compraria cestas básicas para ajudar famílias carentes.

”Deus não precisa desse alimento, mas sei que muitas pessoas estão passando dificuldades, então decidi fazer isso”, relata Edvan. As 15 cestas básicas foram compradas em um supermercado da cidade e entregues por volta das 12h de hoje na rádio, onde foi recebida pelo radialista e jornalista Olimar Gamarra.

”Aqui na emissora fazemos diariamente pedidos e arrecadamos alimentos para famílias necessitadas e hoje ficamos muito felizes em receber essa doação do Edvan. Esse alimento vai matar a fome de muitas famílias, onde tem crianças, idosos, pais e mães, muitos até desempregados e que enfrentam a falta de alimentos”, disse o radialista.

A direção da Rádio fará a entrega das cestas a pessoas que realmente estão necessitando. ” Vamos organizar e fazer essas entregas na próxima semana”, afirma a diretora da Kativa FM, Izaura Ferreira Simões.

Atualmente Edvan busca um beneficio junto ao INSS esta morando com os pais.