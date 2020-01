Colisão Homem fica ferido após colisão frontal entre carro de passeio e carreta na MS-306 Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência

Um condutor ficou preso às ferragens de um veículo de passeio na manhã desta quinta-feira (9) após colidir de frente com uma carreta na MS-306, a 15 quilômetros de Costa Rica.

De acordo com o site MS Todo Dia, o veículo estaria com uma moto engatada na traseira no momento da colisão e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência.

Ainda não há a identificação da vítima, nem quais as circunstâncias do acidente, mas pelas fotos é possível ver que o veículo de passeio ficou com a parte frontal e a traseira completamente destruídos.