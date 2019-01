Bebida alcoólica Homem furta e ainda agride a própria mãe com socos para comprar bebida alcoólica Agressor já havia bebido, entretanto quando a bebida acabou ele pediu dinheiro à mãe para comprar mais

Homem de 35 anos é suspeito de furtar dinheiro e ainda agredir com socos a própria mãe de 56 anos na região Altos de Anastácio. O caso aconteceu na tarde de ontem (22) por volta das 18h45.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima detalhou que, o filho estava bebendo, entretanto quando a bebida acabou ele pediu dinheiro à mãe para comprar mais.

A mulher negou o dinheiro, contudo, o suspeito furtou R$ 280 dela. Ao questionar o paradeiro do dinheiro, o homem se enfureceu e a agrediu com um soco no rosto e outro no braço.

Assustada, a vítima chamou a Polícia Militar. Porém, o homem fugiu antes de ser abordado.