Furto Homem furta relógio de shopping para "comer, beber e usar drogas" Morador de rua, de 34 anos, correu e foi detido por seguranças; hoje, foi liberado enquadrado em medidas cautelares

Homem de 34 anos foi preso em flagrante pelo furto de relógio de loja no Shopping Campo Grande. Ele chegou a ser perseguido pelos corredores do estabelecimento e foi preso quando já estava do lado de fora. À polícia, disse que pretendia vender o objeto para “comer, beber e usar droga”.

O homem disse que está desempregado, mora na rua e foi ao shopping para pedir dinheiro ou comida, mas acabou furtando o relógio da Chilli Beans ao perceber que as atendentes estavam no fundo da loja.

Os seguranças o prenderam e acionaram a PM (Polícia Militar). Na mochila do rapaz, além do relógio, os militares encontraram cachimbo para uso de drogas. Ele disse que não sabe o valor do relógio, mas que iria tentar vender para “comer, beber e usar droga”. Ele confessou ser usuário de pasta base e cocaína.

Ele foi indiciado por furto (artigo 155) e, por ser crime afiançável na esfera policial, arbitrou valor de R$ 2 mil, conforme auto de prisão em flagrante feita pelo delegado Alberto Luiz de Miranda.

Hoje, na audiência de custódia, a juíza Larissa Castilho da Silva Farias retirou a fiança e concedeu liberdade provisória, mas estipulando medidas cautelares do artigo 319 do CP (Código Penal): comparecimento aos atos processuais, comprovar e justificar suas atividades, e comparecimento em juizo, bimestralmente.