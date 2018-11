DOURADOS Homem invade a casa da ex-companheira com o carro e na fuga atinge casal em moto Além da ex, duas crianças e outra mulher estavam dentro da residência

Um homem de 40 anos foi preso na noite de ontem (4), em Dourados, depois de invadir com o carro o barraco da ex-mulher, de 33 anos, e, ao tentar fugir, atropelar um casal que estava em uma moto.

De acordo com o site Dourados News, por volta de 20h, o homem, embriagado, foi até a casa da ex,em uma área de ocupação, e invadiu o barraco com um Volkswagen Gol. A mulher, uma amiga e mais duas crianças conseguiram sair e não foram atingidas.

Após o incidente, o homem tentou fugir, mas a cerca de 1 km do local, ele atingiu uma moto ocupada por um casal de namorados. Ele novamente tentou fugir, mas o condutor da moto se agarrou no veículo e foi arrastado por alguns metros até que o carro atingiu o muro de uma casa.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência e encaminhou o homem à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

Ao chegar lá, a ex fazia boletim de ocorrência contra a tentativa de homicídio, por conta do caso ocorrido no barraco na área de ocupação. O suspeito foi autuado em flagrante e responderá pelos crimes de tentativa de homicídio, dano e ameaça.