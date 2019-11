MG Homem invade casa de vizinho, executa a mulher e se mata em MG Vítima já havia sido ameaçada e fugia do agressor

Sidiney Márcio dos Santos invadiu a casa de um vizinho e matou a esposa a tiros, na cidade mineira de Piraçangu. A vítima, Adriana Aparecida Siqueira da Silva, entrou na residência porque fugia do marido que queria agredi-la.

Conforme o G1, o suspeito atirou duas vezes na cabeça dela e depois se matou com um tiro na boca.

O vizinho, segundo o site, é tio de Adriana. O Samu foi acionado mas os dois já estavam mortos.

Violência

A família relatou que o casal enfrentava problemas no relacionamento e Sidiney já havia ameaçado a esposa de morte. Ela não teria registrado ocorrência com medo do esposo fazer mal aos dois filhos dela.