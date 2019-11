Desafeto Homem invade hospital e atira em desafeto que já tinha tentado matar Ao saber que vítima estava no hospital, suspeito foi até o local para matá-lo

Homem invadiu unidade hospitalar e disparou seis vezes contra paciente na cidade de Lobato, no Paraná. O homem entrou na emergência do hospital, rendeu os seguranças e atirou.

Após uma discussão o homem que invadiu a emergência teria baleado a vítima, que foi socorrida a unidade. Com a notícia de que o rapaz ainda estava vivo, ele não se contentou e foi até o local para terminar o serviço.

Segundo informações do site R7, na hora em que o homem atira, as pessoas que estavam no hospital entraram em desespero e em seguida a polícia foi acionada.

Na saída do hospital. Teve troca de tiros com a polícia, mas o autor dos disparos fugiu. A vítima não resistiu e morreu.