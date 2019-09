Cachorro da irmã Homem mata cachorro da irmã e ameaça casal Acusado confessou o crime e foi preso pela Polícia Militar

Um homem de 50 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por matar um cachorro a golpes de faca nesta quinta-feira (19). O crime ocorreu por volta das 23h30, no bairro Guarani, parte alta de Corumbá.

Ele matou o animal da irmã com um golpe na região da lombar e, depois, ameaçou matá-la juntamente com o marido. “Matei o cachorro e os próximos são vocês... Posso fazer pior com vocês dois”, disparou, segundo o Diário Corumbaense.

O acusado confessou o crime e foi preso pela Polícia Militar.

O artigo 32 da Lei 9.605/98 determina detenção de três meses a 1 ano e multa a quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir, mutilar ou matar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos ou realizar experiência dolorosa ou cruel em animal vivo.