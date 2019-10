Interior Homem morre após levar choque de celular Vítima foi eletrocutada enquanto usava o celular na tomada

Imagem ilustrativa da internet Foto: Foto Ilustrativa da Internet

Em Dois Irmãos do Buriti, um homem morreu após ser eletrocutado enquanto usava o celular com o carregador na tomada.

De acordo com as primeiras informações o acidente aconteceu no Assentamento Piúva5. Segundo a polícia a vítima usava o aparelho, quando um pássaro teria batido na rede, causando curto-circuito que fatalmente atingiu a vítima.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia técnica esteve no local colhendo informações acerca dos fatos e o corpo foi encaminhado para exame necroscópico no Instituto Médico Legal, que vai atestar as causas da morte.