Espírito Santo Homem morre após ser atropelado pela quinta vez em rodovia

Um homem, identificado como Luciano Luiz Ferreira, de 42 anos morreu na manhã da última terça-feira (9), após ser atropelado por uma carreta, na BR-101, na altura de Serra Sede, Espírito Santo. O que chama a atenção é que o homem já foi atropelado outras quatro vezes no mesmo trecho da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não há faixa de pedestres no trecho da rodovia. Quem precisa atravessar no local, geralmente se arrisca entre os veículos. A falta de sinalização no local já é uma reivindicação antiga dos moradores da região. Outro morador do bairro, um idoso de 82 anos, relatou à equipe de reportagem da TV Vitória que já foi atropelado duas vezes no mesmo local. O último caso teria acontecido no mês de março.

A Eco101 ressalta que, no último dia 13 de março, se reuniu com representantes da comunidade e um vereador do Câmara Municipal de Serra e apresentou projeto com melhorias de sinalização e fechamento de acessos irregulares no trecho. Ressalta que, conforme combinado na reunião, as lideranças devem apresentar o projeto para os outros moradores e manifestarem interesse na execução do referido projeto.

A concessionária aguarda esse retorno para iniciar as intervenções no local. Com relação a passarelas na BR 101, a Eco 101 ressalta que está em andamento o projeto de implantação de oito novas passarelas – sete no contorno de Vitória e uma em Serra – que estão previstas no Contrato de Concessão. Esclarece ainda que, neste momento, não há previsão de implantação de passarela no trecho informado, mas ressalta que já orientou a comunidade a procurar à Prefeitura ou a Câmara Municipal, que devem pleitear junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a implantação de uma passarela no local, a qual demandará estudos de viabilidade para a Concessionária.