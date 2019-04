"CAMKROLÂNDIA" Homem morre após ser espancado na antiga rodoviária Homem vivia em condição de rua

Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado

Anderson Gomes Martins, de 30 anos, morreu no fim da tarde de ontem, quarta-feira (24), na Santa Casa de Campo Grande. Ele foi vítima de espancamento ocorrido na antiga rodoviária no dia anterior, terça-feira (23). Teve cortes no rosto, cabeça e costelas quebradas.

A vítima foi socorrida pelo Bombeiros e levada à Santa Casa, onde permaneceu internada por cerca de 16 horas, quando, na tarde desta quarta teve paradas cardiorrespiratórias e morreu.

O homem não tinha familiares e ainda não foram localizados responsáveis pelo crime. Anderson era usuário de drogas e morava em condição de rua na região.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento do Centro (Depac) e será investigado.