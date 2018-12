262 Homem morre e gestante de 24 anos fica ferida em acidente na 262 Vítimas estavam em veículo que aquaplanou em rodovia, metade da pista ficou interditada

Por: Nathalia Pelzl, com o Pantaneiro

Um acidente na tarde desta sexta-feira (30) matou o motorista que estava em veículo prisma e deixou ferida uma gestante de 24 anos, na BR 262, a aproximadamente 30 km de Aquidauana, em frente à Fazenda Paraíso.

O Corpo de Bombeiros e equipes do SAMU se mobilizaram para retirar as vítimas do local e meia pista da rodovia precisou ser interditada. O acidente ocorreu entre os municípios de Aquidauana e Miranda e envolveu uma Carreta da Vobeto e o prisma.

Informações são de que as vítimas eram de Miranda (MS) e estariam seguindo viagem para Aquidauana. Após uma aquaplanagem, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu de frente com a carreta que seguia sentido Corumbá (MS).

Com o impacto da batida, o motorista morreu no local e a acompanhante, uma gestante de 24 anos, ficou presa nas ferragens. Ela foi resgatada consciente, mas com vários ferimentos, pelo Corpo de Bombeiros e foi levada pra Aquidauana.

O motorista da carreta, de 56 anos, reclamava de fortes dores no peito foi encaminhado para uma unidade de saúde em Miranda.