Homem morto a facadas foi atingido no braço, tórax, pescoço e rosto

O vendedor Valério Encina, 47 anos, foi morto golpes de faca, sendo atingido quatro vezes no braço esquerdo, oito na região torácica e duas na região do pescoço e da face. O corpo dele foi encontrado na madrugada de hoje, dentro de veículo no Jardim Leblon. No total, ele foi atingido por 14 facadas. O companheiro dele, de 42 anos, relatou à polícia que Valério saiu de casa por volta das 4h para comprar bebidas em uma conveniência. Depois disso, não teve mais informações. Imagens de circuito de segurança mostram o carro conduzido por Valério passando em velocidade reduzida na Rua Clineu da Costa Moraes, parando depois de subir na calçada e bater em um muro, o que teria ocorrido às 4h08. O corpo dele foi encontrado por motorista de aplicativo que passava pela rua e viu o carro encostado no muro. Ele desceu do carro e, ao chegar perto do automóvel, percebeu que havia uma pessoa morta. A sobrinha Tayná Encina de Barros, de 26 anos, conta que a família ficou sabendo da morte do tio por volta das 8h. Eles acreditam que Valério tenha sido vítima de um assaltante. “Ele saiu para comprar alguma coisa. Ele mora ali perto, no Caiçara, e estava de chinelo”.