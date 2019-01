Facada Homem não aceita divórcio e dá facada em ex-mulher durante briga

Uma mulher, de 40 anos, levou uma facada no braço durante uma discussão com o ex-marido, na madrugada desta quarta-feira (23), no bairro Jardim Atenas, em Três Lagoas. O motivo da briga, segundo a vítima, é que o homem, de 44 anos, não aceita o fim do relacionamento.

A mulher foi socorrida e levada para o Hospital Auxiliadora e passa bem. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem teria ido até a casa dela embriagado por volta de 1h45. Lá, o ex-marido teria dito que não aceita o divórcio, ocasião em que começou a briga.

Os dois entraram em vias de fato e o homem pegou uma faca. A mulher foi atingida por um golpe no braço direito e empurrou o agressor, que caiu no chão. A vítima conseguiu fugir e foi para o hospital. O homem não foi encontrado pela polícia.