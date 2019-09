Golpe Homem perde mais de R$ 1mil em golpe de venda de celular pela internet

O caso foi registrado ontem (26) na Delegacia de Polícia Civil. A vítima relata que viu um anuncio em um site de vendas e entrou em contato com o vendedor de um aparelho IPHONE 08 plus.

O suposto vendedor enviou fotos com seus documentos pessoais e vídeos enviando o aparelho via correios. O homem então depositou a quantia de R$ 1.100 como forma de pagamento referente a metade do valor do aparelho na conta informada.

Após ter efetuado o depósito a pessoa de 'Fernando' não lhe respondeu mais suas mensagens. Então ele pesquisou o nome completo, e descobriu que o golpista utilizou o nome de uma pessoa que também caiu nesse golpe, incluve, este, também enviou fotos e vídeos que o autor lhe enviou se passando por outra pessoa. A Polícia Civil investiga o caso.