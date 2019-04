Maceió Homem que assaltava usando batata doce como arma é preso Vítima percebeu que a 'arma' era falsa

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (15), depois de ser imobilizado por uma vítima de assalto. O caso aconteceu em uma grota no bairro do Benedito Bentes, parte alta de Maceió, Alagoas e chamou a atenção pela arma usada para praticar o crime: uma batata doce.

De acordo com informações da polícia, Samuel Lira Rodrigues, de 29 anos, abordou um motociclista com a mão na cintura, onde aparentava carregar um revólver. Rendida, a vítima foi levada até um matagal onde passou a ser espancada com uma barra de ferro, nas costas.

“Percebi que o assaltante estava me batendo mesmo com uma arma na cintura e desconfiei”, contou o motociclista, em entrevista à TV Pajuçara. “Então decidi imobilizá-lo, arrastei ele com uma chave de braço e pedi ajuda a quem passava pela pista”, explicou o rapaz.

Durante a briga, o suspeito deixou transparecer a “arma”, o que virou piada até a chegada da polícia. Samuel foi conduzido até uma unidade de saúde onde recebeu atendimento médico e, em seguida, foi levado até a Central de Flagrantes, no Pinheiro. Ele permaneceu em silêncio enquanto era autuado por tentativa de roubo.