Flagrante Homem que espancou mulher é preso em flagrante em Três Lagoas Policiais encontraram vítima sangrando

A Polícia Militar de Três Lagoas prendeu em flagrante, um homem acusado de espancar a esposa, de 20 anos, pisotear sua cabeça e deixa-la sangrando no chão. O caso aconteceu no bairro Paranapungá, na tarde de quarta-feira (1º).

Os policiais foram até a casa e encontraram a mulher com a boca sangrando e sem um dente. Ela informou que o esposo a derrubou no chão depois de começar uma discussão, e começou a pisotear sua cabeça. Ao cair no chão perdeu o dente e desmaiou.

Conforme apurado pelo JP News, o autor da agressão foi encontrado e informou aos policiais que ao sair de casa para vender roupas em domicílio, a esposa o agrediu com uma pancada na cabeça.

Disse ainda que ela saiu correndo e propositalmente, bateu a boca em um caminhão estacionado na rua.

A vítima foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento do município (UPA), e permaneceu em observação por seis horas. O marido foi preso em flagrante por lesão corporal e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas.

*Com informações do JP News