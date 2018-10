Registro Homem que matou filho com tiro acidental não tinha registro da arma

O delegado que investiga o caso do homem que matou o filho de 10 anos com um tiro acidental em Sidrolândia afirmou que Gerson Reinaldo da Silva não tinha o registro da arma. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (18/10), no lote 268 do Assentamento São Pedro.

Em entrevista ao Campo Grande News, responsável pelas apurações, Diego Dantas Santos, disse que o rapaz continua foragido. Ele está com mandado de prisão em aberto, porém por outro fato – que não foi divulgado pela polícia.

“Como a arma não tinha registro o pai também vai responder por porte ilegal de arma se fogo”, explicou ao site da Capital. Além disso, a arma, uma espingarda calibre 36 está apreendida.

O caso está em segredo de Justiça. A polícia apurou no local que, Gerson mostrava a arma a um amigo momento que disparou acidentalmente. O tiro atingiu o ombro do filho, Vicente de Oliveira da Silva e a mesma bala atingiu o maxilar da criança.

Vicente morreu antes que fosse socorrido. Em seguida, o pai fugiu.