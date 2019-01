Andaime Homem que teve o tórax perfurado após cair de andaime morre no hospital Vítima ficou internada por 10 dias, mas não resistiu aos ferimentos

Raimundo Nonato dos Santos, de 53 anos, morreu após queda de um andaime de aproximadamente 3 metros de altura. Ele fiou internado 10 dias no Hospital da Vida, em Dourados, distante a 221 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Dourados News, ele deu entrada no hospital no dia 3 de janeiro. A vítima teria caído sobre o cabo de uma marreta, que perfurou o seu tórax. Raimundo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ontem (13).