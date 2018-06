Homem que vivia isolado em ilha há 30 anos é retirado à força do local

Após 30 anos de autoexílio em na ilha afastada de Sotonabari, próxima de Taiwan, um japonês de 82 anos foi encontrado por turistas e retirado à força do local. As pessoas que o localizaram se preocuparam com o estado de saúde frágil que ele aparentava.

Identificado como Masafumi Nagasaki, o homem abandonou emprego e família em Honshu, no Japão, em 1989, para viver recluso no local. Segundo o site News, da Austrália, ele tornou-se conhecido pelo público em 2012 como “homem pelado” e “Tarzan da vida real”.

Antes funcionário de uma fábrica em Osaka, ouviu falar sobre o local por meio de um colega de trabalho. Assustado com a quantidade de poluentes onde vivia, decidiu largar tudo e viver em meio à natureza.

Para ocupar o tempo na ilha, sua rotina incluía exercícios físicos e busca por alimentos. Ele desejava morrer e ser enterrado no local. No entanto, foi encontrado com a saúde tão fragilizada que foi proibido pelas autoridades de retornar à ilha.