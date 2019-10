Saidinha Homem sai para beber e ao chegar em casa leva três facadas da esposa A mulher não teria gostado da demora, pois o marido saiu no domingo de manhã e só voltou atarde

Depois de beber e chegar tarde em casa, um homem de 56 anos, levou três facadas da esposa, durante uma discussão em Corumbá.

Homem teria saído para beber com os amigos, no último domingo, (20) e só retornou para a residência do casal, na rua Maranhão, no Bairro Cravo Vermelho I, no final da tarde.

A mulher não teria gostado da demora e, durante a briga, acabou acertando duas facadas nas costas e uma no abdômen da vítima. Em seguida ela fugiu, conforme o site Diário Corumbaense.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o morador foi levado consciente, mas com hemorragia intensa para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Guatós, no município. Não se sabe se ele quis registrar um boletim de ocorrência contra a mulher.