Facadas Homem sai para beber e na volta pra casa toma três facadas da esposa Crime ocorreu na tarde deste domingo

Os militares do Corpo de Bombeiros de Corumbá socorreram, na tarde deste domingo, um homem de 56 anos, nas imediações da rua Maranhão esquina com a Sete de Setembro, bairro Cravo Vermelho I.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, a vítima foi atendida após levar três facadas, duas nas costas e uma no abdômen com hemorragia intensa, e informou aos bombeiros que discutiu com a esposa pois saiu para beber com amigos.

Quando voltou para casa, encontrou a mulher furiosa que, em posse da faca, golpeou o marido por três vezes. Ela não estava na residência durante o socorro à vítima, que foi encaminhada a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Guatós.