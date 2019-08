Naviraí Homem se recusa a esperar em hospital, ofende funcionários e danifica carros deles

Homem foi preso de ofender funcionários do Hospital Municipal de Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande, e destruir os automóveis deles na noite deste domingo. Ele foi flagrado pela Polícia Militar dirigindo veículo Hyundai Tucson embriagado.

Segundo nota, o suspeito de 24 anos chegou à unidade de saúde aparentando estar bêbado, com um corte no dedo indicador da mão esquerda. Ao ser informado de que deveria preencher a ficha e aguardar atendimento, ele passou a ofender os funcionários.

Em seguida, foi para o pátio e começou a danificar o veículo dos servidores. Ele subiu no capô de um Corolla e, com o pé, quebrou o para-brisa. Na sequência, subiu em outro veículo do mesmo modelo e ficou pulando no teto, deixando a lataria amassada.

Depois toda a confusão, ele foi embora. A Polícia Militar foi acionada e, enquanto colhia informações no hospital, soube que o suspeito estava transitando em um veículo Tucson pela Avenida Campo Grande. Durante abordagem, foi constatado que estava embriagado.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi levado novamente ao hospital para atendimento médico, pois também estava com inchaço no pé direito.