Vandalismo Homem serra trave de futebol de quadra e diz que não aguentava mais bola no seu telhado Homem foi levado para a delegacia

Homem disse que bolas quebraram seu telhado Foto: (Ilustrativa)

Nesta terça-feira (26), um homem de 51 anos foi levado para a delegacia da cidade de Costa Rica, a 384 quilômetros de Campo Grande, depois de serrar as traves da grade de futebol, que fica em uma praça.

Informações do boletim de ocorrência são deque o homem teria serrado as traves por volta do meio dia desta terça (26) depois de ter a sua casa atingida por bolas que vinham da quadra de futebol. Ele usou uma maquita para serrar as grades. O autor foi denunciado e levado para a delegacia.

Na delegacia, ele disse que não aguentava mais as várias bolas que acertavam seu telhado, e que até a sua antena parabólica já havia sido estragada por causa dos arremessos das bolas, e muitas telhas quebradas.