Mundo Homem sofre ataque de pânico e tenta abrir portas de avião em pleno voo "Quero sair", teria gritado o homem enquanto tentava abrir a porta

Nesta segunda-feira (2), um homem tentou abrir as portas de um avião quando teve um ataque de pânico a meio do voo. O incidente ocorreu a bordo de um voo da British Airways de Heathrow, no Reino Unido, para Riade, na Arábia Saudita.

Cerca de uma hora antes do voo BA263 estar previsto chegar ao destino, o homem tentou puxar a alavanca de segurança da porta na parte de trás do avião, enquanto gritava "quero sair".

Segundo o 'Guardian', os passageiros tentaram intervir, incluindo Dean Whyte, irmão do lutador de boxe britânico Dillian Whyte, agarrando o homem com o braço em volta do pescoço para o afastar da porta. A tripulação também ajudou a acalmar o homem, que eventualmente acabou por regressar ao lugar onde ficou o resto do voo.

Um porta-voz da British Airways confirmou o incidente. "A nossa tripulação teve de cuidar de um passageiro que sofreu um ataque de pânico durante o voo. Lamentamos qualquer preocupação que tenha provocado aos nossos passageiros", disse, acrescentando que a situação tinha sido reportada às autoridades.

Apesar o susto, segundo a companhia aérea, não é possível abrir a porta de um avião enquanto o avião está voando devido à pressão de cabine. Além disso, as portas estão trancadas por uma série de trancas elétricas e mecânicas.