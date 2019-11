Choque Homem sofre descarga elétrica depois de fio de alta tensão se romper no Pioneiros Cinco viaturas foram deslocadas para fazer o socorro da vítima

Foto: Henrique Arakaki

Um homem, ainda não identificado, sofreu uma descarga elétrica na manhã desta quinta-feira (14), em Campo Grande, no bairro Pioneiros. Fios de alta tensão se romperam na rua e atingiram a vítima, que fazia entrega de carvão em uma casa de carnes, na rua Ana Luísa de Souza.

Informações preliminares são de que, o homem estava na companhia de um colega de trabalho fazendo entregas de carvão em vários estabelecimentos, sendo que estacionou o caminhão em frente a uma casa de carnes e desceu. Quando abriu a porta traseira do caminhão para retirar o carvão, os fios de alta tensão se romperam caindo em cima do veículo e a vítima sofrendo a descarga elétrica.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) tentam fazer a reanimação do homem, que está inconsciente. Cinco viaturas foram deslocadas para o local. Testemunhas contaram ao Jornal Midiamax, que na tarde desta quarta (13), equipes da Energisa estiveram no local para fazer uma manutenção e o rompimento dos fios teria acontecido na emenda feita. Uma explosão aconteceu quando os paramédicos faziam a reanimação do homem.