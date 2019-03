Homem suspeito de assediar mulher Ã© baleado, nega ocorrido e diz que tudo nÃ£o passou de "fofoca"

Fofoca Homem suspeito de assediar mulher é baleado, nega ocorrido e diz que tudo não passou de "fofoca" Vítima teve ferimentos no braço e abdômen

Eliei Almirão Gimenez, 19 anos, acabou baleado no momento em que pilotava uma motocicleta na Aldeia Bororó, Reserva Indígena de Dourados, distante 221 quilômetros de Campo Grande. Segundo ele, o suspeito de ter efetuado os disparos teria dado ouvido a fofocas.

De acordo com o site Dourados News, rapaz foi surpreendido na tarde de ontem (6), os disparos atingiram seu braço e abdômen e ele acabou encaminhado para o Hospital da Vida.

Ao ser questionado se sabia o motivo dos disparos, ele alegou que estava sendo acusado de assediar a mulher do suspeito, no entanto, negou que fosse verdade, dizendo ainda que isso não passava de invenção e fofoca do suspeito.