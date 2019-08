Operação Homem suspeito de furtar 39 cabeças de gado é preso em operação O gado foi localizado e apreendido em um caminhão que carregou os animais no Porto Geral do Rio Paraguai

Policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) prenderam na manhã desta terça-feira (6), em Corumbá, distante 419 quilômetros de Campo Grande, um homem de 44 anos, que mantinha numa propriedade 39 cabeças de gado sem origem comprovada.

Com o apoio dos policiais da Delegacia Regional da Polícia Civil de Corumbá, o gado foi localizado e apreendido em um caminhão que carregou os animais no Porto Geral do Rio Paraguai.

As equipes do Garras sobrevoaram a região para tentar localizar mais animais furtados no Pantanal. As ações fazem parte da Operação Punch, desencadeada no fim de junho pela Polícia Civil, com foco no combate e repressão ao abigeato - que mantém o mercado ilegal de carne.