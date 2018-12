Courmbá Homem tem acesso de raiva e ameaça agentes por apreensão de motocicleta Documento do veículo estava vencido desde 2015

Nesta quinta-feira (13), um motociclista abordado por fiscais de trânsito da Agetrat, no município de Courmbá teve um acesso de raiva, depois que foi identificado o vencimento do documento do veículo que pilotava.

O fato aconteceu na Rua Delamare, área central de Corumbá e o relato dos agentes é de que identificaram o farol apagado da motocicleta enquanto era conduzida, o que configura infração de trânsito. O condutor estacionou e entrou em um comércio, enquanto os fiscais checaram a documento pela numeração da placa.

Ficou confirmado que a documentação está vencida desde 2015, por isso foi emitido um auto de infração e o veículo deveria ser removido para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS).

Conforme apurado pelo Diário Corumbaense, o motociclista saiu da loja e questionou os fiscais de trânsito e ainda tentou escapar do local com o veículo. Impedido, começou a chutar a motocicleta e fez ameaças.

O motociclista tirou a tampa do tanque de combustível e saiu perguntando às pessoas que passavam pelo local se tinham fogo, na intenção de incendiar a motocicleta. Em razão da agressividade e desacato, o homem foi encaminhado para delegacia da Polícia Civil.

*Com informações do Diário Corumbaense