VIOLÊNCIA Homem tenta enforcar esposa, pega filho de três anos e arremessa contra o chão Suspeito já tem várias passagens por agressões contra a vítima

Foto: Reprodução

Um homem de 36 anos foi preso na noite de domingo (02) suspeito de enforcar a esposa e tentar matar o filho de apenas três anos, ao arremessar o pequeno contra o chão. A denúncia foi registrada na Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam), a família foi agredida e uma casa no bairro São Conrado em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil , a esposa de 38 anos, disse que era casada com o agressor há 15 anos e tem três filhos com o mesmo. O neném que tem três anos, o maiorzinho de 12 anos e o outro tem 8 anos. Durante a agressão realizada contra a companheira, o homem teria tentado enforcar a vítima, a mulher disse que o homem estava bêbado.

Durante os atos de violência, o homem teria pego a criança de 3 anos pelas pernas, ergueu alto e arremessou contra o chão. A criança teve hematomas na cabeça e crises de vômito. O homem acabou preso em flagrante.

Conforme a esposa, as agressões já ocorreram outras vezes. Em uma ocasião em 2013 o suspeito chegou a ficar preso 15 dias. No ano seguinte, a mulher recebeu o benefício de medida protetiva contra o homem. O suspeito trabalha como pedreiro, ele já tem outras passagens de violência contra a mesma vítima. O pedreiro responderá por violência doméstica, injúria e maus-tratos.