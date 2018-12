Belo Horizonte Homem tenta invadir casa da ex, fica preso em grade e morre Suspeito é ex-marido da dona da casa e já teria histórico de violência contra a vítima

Um homem morreu depois de tentar invadir uma residência na madrugada desta quarta-feira (19) no bairro Belmonte, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o suspeito é ex-marido da dona da casa e já teria histórico de violência. A mulher tinha medida protetiva contra ele.

De acordo com os militares, o homem de 41 anos, chegou a pular o muro do vizinho para tentar ter acesso à casa da ex-mulher. Porém, entre uma casa e outra tem um portão que estava trancado. Ao tentar pular esse portão, ele ficou preso nos grades de proteção e os ferimentos graves fizeram com que ele perdesse a vida.

De acordo com a mulher, os dois se separaram há 15 anos, mas ele nunca se conformou com o término do relacionamento e vivia ameaçando ela de morte. Ele teria tentado invadir o local pelo menos quatro vezes. Quando conseguiu, agrediu a mulher. Dessa vez, ela acredita que ele iria matá-la.

O Samu e os Bombeiros chegaram a ser acionados para socorrer o homem, mas ele não resistiu.