Aquidauana Homem tenta matar amigo a pauladas em Aquidauana Ele foi preso em flagrante pela PM

Homem identificado apenas como Gaguinho foi preso pela Polícia Militar nesta segunda-feira (17), depois de tentar matar um amigo com pauladas na cabeça. A vítima, de 45 anos, teve várias fraturas na face, foi socorrida em estado grave e precisou ser encaminhada para Aquidauana.

De acordo com informações do site O Pantaneiro, a PM foi acionada por testemunhas que alegaram terem visto manchas de sangue na porta de uma casa localizada no bairro Nova Aquidauana. No local, os militares se depararam com a vítima caída, toda ensanguentada e gravemente ferida.

Mesmo bastante machucado, o homem relatou que estava bebendo com o amigo Gaguinho, quando o autor passou a atacá-lo com pauladas na cabeça. Os policiais colheram informações sobre o suspeito e conseguiram localizá-lo horas depois, nas imediações da rua Boiadeira.

Questionado, ele inicialmente negou os fatos e disse que não se lembrava do que aconteceu. Ele estava bastante embriagado, alterado e precisou ser algemado. Na delegacia, foi autuado por tentativa de homicídio. A vítima está internada em Campo Grande.