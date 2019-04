BILIONÁRIO Homem torna-se o mais rico do país por alguns dias após erro da Caixa Por cerca de 5 dias o designer teve cerca de R$ 120 bilhões em sua conta

Foto: Reprodução/ Rede TV!

O designer, Paulo Oliveira, se tornou o homem mais rico do Brasil por alguns dias, após a Caixa Econômica Federal depositar cerca de R$ 120 bilhões em sua conta, com a quantia Paulo ultrapassou o banqueiro Joseph Safra, que atualmente lidera o raking com R$ 98 bilhões. A grande quantia repentina na conta de Paulo, fez com que o banco bloqueasse a conta do "beneficiado", para apurar a origem do dinheiro.

"Fiquei com medo. De onde vinha tanto dinheiro? Então no sábado à noite fiquei até pensando: 'Não vou dormir aqui em casa sozinho porque podia de repente eu estar sendo usado como ponte, alguma coisa. Alguém depositou na minha conta para depois vir atrás'", contou o designer.

"Fiquei sem dinheiro o final de semana e sorte que eu tinha alguma comida em casa", completou Paulo, que entrou com uma ação contra o banco na Justiça Federal por danos morais. "Ele [Paulo] ficou impossibilitado de movimentar a sua conta durante um bom período e ainda foi alvo de uma investigação na Caixa Econômica que gerou bloqueio até apurar a origem deste dinheiro", explicou o advogado Raphael Tatagiba.

Fonte: Com informações da RedeTVNews.