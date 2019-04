Emprego Homem vai em obra procurar emprego sofre acidente e fratura as duas pernas

Um homem de 42 anos teve fratura nas duas pernas na manhã desta quarta-feira (10) na cidade de Ivinhema, distante cerca de 291 km de Campo Grande. O acidente aconteceu quando a vítima foi procurar emprego em uma obra da cidade.

De acordo com as informações, o homem caiu de uma altura de cerca de três metros do segundo piso de uma construção, na região central de Ivinhema. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital.