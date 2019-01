MT Homem xinga haitianos de 'pretos, vagabundos e viados' em MT Além disso, o detido disse que Bolsonaro vai expulsar os imigrantes do país

Um homem de 52 anos foi preso acusado de racismo após xingar três haitianos na tarde desse domingo (6), em Lucas do Rio Verde (cidade distante 334 km de Cuiabá, a capital de Mato Grosso).

Consta no boletim de ocorrência que o suspeito estava trafegando em uma avenida, no Centro da cidade, quando avistou o trio do outro lado da via.



Ele, então, teria começado a xingar os estrangeiros de “pretos, vagabundos e viados”, além de dizer que os haitianos não deveriam estar no país.



O homem ainda teria dito que os estrangeiros seriam expulsos do Brasil após a posse do presidente Jair Bolsonaro (PSL).



O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia.