VIOLÊNCIA Homens armados invadem casa e matam pai e filho de 2 anos Crime foi registrado na cidade de Mossoró (RN)

Homens armados invadiram uma residência, na cidade de Mossoró (RN), e mataram pai e filho, de apenas 2 anos.

De acordo com informações do portal G1, o alvo dos criminosos era o pai da criança, identificado como João Alexandre Teixeira de Melo, de 26 anos.

Para ter acesso à casa, os bandidos arrancaram um portão que dá acesso ao imóvel, localizado em um primeiro andar.

A mulher de João Alexandre, mãe do garoto João Guilherme Teixeira de Melo, também estava presente e ficou com o menino no colo, entre os atiradores e o marido.

Neste momento, segundo informações da polícia, acabou atingida na virilha, enquanto a criança levou um tiro no pescoço. Ambos foram socorridos por vizinhos, mas João Guilherme não resistiu ao ferimento e morreu no hospital.

Já João Alexandre morreu na hora. Ninguém foi preso e não há informações sobre a motivação para o crime.