Panfletagem Homens e mulheres fazem panfletagem pelo fim de violência de gênero Na Capital, ação ganhou nome de Laço Branco, mas, iniciativas similares são realizadas em mais de 50 países

Homens e mulheres participaram de panfletagem na manhã desta sexta-feira de panfletagem pelo fim da violência contra a mulher, na região central de Campo Grande. A chamada Campanha do Laço Branco faz parte de iniciativa similares realizadas em mais de 50 países e na Capital foi fomentada pela Semu (Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres).

Para marcar essa data, homens de diversos setores da administração municipal, realizaram a entrega de panfletos com o propósito de sensibilizar para a não violência contra as mulheres.

A Campanha do Laço Branco tem o objetivo de sensibilizar, envolver e mobilizar os homens no engajamento pelo fim da violência contra a mulher, a partir de diversas ações realizadas por diferentes setores da sociedade e instituições governamentais.

A campanha está presente em mais de 50 países em todos os continentes sendo apontada pela ONU como uma das maiores iniciativas mundiais direcionadas para a temática do envolvimento de homens com a violência contra a mulher.

Tudo começou em 6 de dezembro de 1989, quando Marc Lepine, de 25 anos, invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica de Engenharia, na cidade de Montreal, Canadá. Ele ordenou que os homens se retirassem da sala e gritando para as estudantes que permaneceram: “vocês são todas feministas!”, começou a atirar, assassinando a queima roupa, 14 mulheres. Em seguida, Lepine suicidou-se. O rapaz deixou uma carta, na qual afirmava que havia feito aquilo, porque não suportava a ideia de ver mulheres estudando engenharia, um curso tradicionalmente dirigido ao público masculino na época.

O crime mobilizou a opinião pública de todo o país, gerando um amplo debate sobre a violência e as desigualdades entre homens e mulheres. Surgia assim a primeira Campanha do Laço Branco, criada por homens, que elegeram como símbolo, o laço branco e adotaram como lema: ‘jamais cometer um ato violento contra as mulheres e não fechar os olhos frente a essa violência’.

A campanha se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil,onde foi legalmente instituído por meio da Lei federal nº 11.489 de 20/06/2007 o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

Em 6 de dezembro de 2018, o prefeito Marquinhos Trad, sancionou a Lei Municipal nº 6.136, que institui, no âmbito do município de Campo Grande, o Dia Municipal de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres – Campanha do Laço Branco.

Carla Stephanini, subsecretária da Semu, enfatizou a importância desta campanha diante do cenário atual da sociedade que ainda persiste a violência contra as mulheres. “São os homens dizendo que eles também se engajam na campanha pelo fim da violência contra a mulher, onde querem promover uma sociedade de iguais oportunidades entre gêneros. Importe ressaltar que o nosso prefeito Marquinhos Trad instituiu em Campo Grande o Dia Municipal da Campanha do Laço Branco. Estamos gratificadas de vermos a adesão de tantos homens aqui conosco participando desta blitz e sempre destaco que precisamos construir essa consciência social de que são necessárias as políticas públicas para o enfrentamento da violência praticada contra a mulher, mas principalmente, o engajamento da sociedade para o sucesso dessa nossa luta”, ressalta a titular da Semu.