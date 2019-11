Horizonte fechado pela afasta turistas que buscam verde e ar puro

Quem planeja uma viagem ao Pantanal pensa logo em muito verde, muita água, terrenos pantanosos, animais selvagens, sol, céu aberto e ar puro. Os incêndios que voltaram a se espalhar nessa região sul-mato-grossense desde o último domingo (27) estão fazendo com que encontrem cenário oposto.

A fumaça cobrindo o horizonte tão desejado, o calor do fogo que torna o clima impossível e os animais fugindo espantados estão fazendo muita gente cancelar reservas feitas em hotéis e pousadas de Corumbá e Miranda.

Segundo Alessandra Ribeiro Mendes, recepcionista do Virgínia Palace Hotel em Corumbá, a pane de energia que suspendeu em boa a parte a comunicação também não ajuda. “Estamos praticamente sem intenet, celular, sem nada. Afetou bastante, aqui a gente é mais no centro, mas tem gente reclamando que vai conhecer o Pantanal e a fumaça está bem intensa, acabando com o natural que é o que querem conhecer”, comentou.

Em Corumbá regiões como o Passo da Lontra, Estrada Parque e Porto Morrinho são atingidas pelo fogo e fumaça. “Pra respirar está bem complicado. O pouco de reserva tinha o pessoal cancelou,3 ou 4”, informou.

Pesca frustrada - Representante do Hotel Pesqueiro da Odila, na região de Porto Morrinho, afirma que, por ali “pegou fogo em quase tudo”. Além do ecoturismo, muitos esperavam viajar ao Pantanal para aproveitar o último final de semana de pesca liberada antes da Pirecema. “Está complicado para a nossa região, pegou fogo em quase todo Porto Morrinho. Gera um mal estar no rio por causa da fumaça”, explicou.

Assistente administrativa do Hotel Gold Fish, Rosiene Pereira de Freitas afirma ter recebido muitas ligações com pedidos de cancelamento. “Teve várias ligações de gente querendo cancelar porque como está sem muita comunicação, estão espalhando notícia que a BR está interditada”, disse.

O movimento forte de turistas reservando barco hotel na Joyce Tour nem foi atingido e, segundo a representante Criciane Balbuena, a fumaça começou, agora, a preocupar. “Aaqui na estrada fica tudo embaçado, como já estão programadas as viagens, temos que cumprir. Além da fumaça, tem o calor. Mas Por enquanto estamos caminhando bem”, pondera.

“Tem umas pessoas que estão com medo de vir, mas estamos comunicando que não está chegando perto do hotel e a fumaça já amenizou. Teve família que ia vir com criança pequena e por causa fumaça acabou cancelando. Ainda pode haver mais cancelamentos devido ao fogo no passo do lontra”, comentou Conceição Loveira Amarilia, representante do Lontra Pantanal Hotel.