Brumadinho Hospital em BH recebe vítimas de rompimento da barragem em Brumadinho

O Hospital João XXIII, instituição pública vinculada ao estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, informou em nota que acionou seu plano de atendimento para múltiplas vítimas de catástrofes. A iniciativa busca priorizar a assistência aos atingidos pelo rompimento da barragem da Mina Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana.

A nota informa que às 15h deram entrada no hospital dois pacientes do sexo feminino trazidos por helicóptero. "Elas estão estáveis, conscientes e passam por avaliação. A diretoria do Hospital João XXIII pede que os casos não relacionados a esta tragédia sejam encaminhados para outras unidades de emergência ".

O rompimento da barragem, que pertence à mineradora Vale, ocorreu no início desta tarde (25) liberando no meio ambiente um volume ainda desconhecido de rejeito. O Corpo de Bombeiros atua no local.