Brasília Hospital faz festa de Natal para pacientes em Brasília Meta é alegrar o ambiente dentro do HUB

A Associação de Voluntários do Hospital Universitário de Brasília (HUB) realizou hoje (17) uma comemoração para as mães internadas na maternidade, que passarão o Natal aguardando recuperação médica.

Para alegrar o ambiente, elas ganharam serviços de cabeleireiros e maquiadores, além de participar de sorteios de enxovais para bebês.

Segundo a coordenadora da Associação de Voluntários, Daniele Ferreira, a ação é focada nas mães e na equipe de enfermagem.

“Separamos kites para cada mãe com a realização de sorteios e também para a equipe de enfermagem”, disse. Para o encerramento da ação voluntária no dia 19 próximo, também serão realizadas ações para as mães internadas na maternidade do HUB.

A coordenadora afirmou, ainda, que as mães se sentem muito felizes com essas ações promovidas no hospital.

“Elas se sentem acolhidas e queridas, o nosso trabalho é trazer um pouco de alegria para elas, que muitas vezes estão passando por momentos muito difíceis, então, aqui na maternidade a gente procura sempre acolher as pacientes” explicou Daniele.

No total, foram distribuídos hoje 32 kites - com enxovais para bebês, sabonetes, esmaltes e outros produtos - para as mães internadas no HUB, que fica na Asa Norte.

* Estagiária sob a supervisão de Kleber Sampaio