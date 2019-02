Projeto Hospital Regional de Ponta Porã implanta projeto de cuidados entre colaboradores “Cuidando do cuidador” tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos colaboradores do HRPP e, consequentemente, aprimorar a assistência à população.

Foi implantado no Hospital Regional Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã – HRPP) o projeto “Cuidando do cuidador”, que tem a finalidade de promover o cuidado entre os colaboradores de saúde, garantir qualidade de vida e prevenir doenças de fundo emocional que possam estar relacionadas às atividades laborais.

A inciativa surgiu através da Coordenação da Clínica Médica e Ortopédica com apoio da diretoria de Enfermagem. Os encontros entre os colaboradores serão realizados mensalmente, alternando entre profissionais de vários setores para não interferir nas atividades laborais.

A coordenadora de Enfermagem da Clínica Ortopédica e médica do HRPP, Erica da Silva Cerqueira, idealizou o projeto e comentou que as atividades trarão benefícios para os colaboradores e pacientes do hospital.

“Tivemos a ideia de iniciar este trabalho pois entendemos que uma equipe humanizada gera um cuidado humanizado. Levamos essa proposta até a nossa diretora de Enfermagem e desenvolvemos esses encontros com os colaboradores. Inicialmente os encontros serão mensais, nosso objetivo é estimular a equipe, realizar rodas de conversas abertas, ginásticas laborais e até palestras com o psicólogo. Esperamos que essa ação reflita no cuidado dos pacientes, melhorando o atendimento como um todo”, disse.

Também foi realizada uma homenagem especial aos colaboradores que estão há mais de dez anos trabalhando na unidade hospitalar. A diretora de Enfermagem, Giulia Brey, enfatiza o trabalho que é realizado na unidade em prol da humanização. “Precisamos estar bem para ofertar cuidado com qualidade aos pacientes. Enquanto coordenadores, temos que nos ouvir, observar nossos colaboradores, ver se alguém está passando por alguma situação que possamos auxiliar, pois temos a certeza que um colaborador humanizado, gera cuidados humanizados. Eles precisam ser valorizados e respeitados”, ressaltou.

O secretário de Saúde do município de Ponta Porã, Patrick Derzi, compareceu à homenagem e agradeceu os colaboradores pelos serviços prestados. “Nós enxergamos o grande coração que essa equipe tem, sabemos que todos fazem com amor e que a classe dos enfermeiros precisa ser valorizada, precisamos melhorar a autoestima e cuidar dos que cuidam. A Secretaria de Saúde do município apoia este projeto. Todos os trabalhadores podem contar com o nosso apoio e com a equipe de Vigilância em Saúde do Trabalhador”, destacou durante o evento.

A enfermeira Rosilene Meireles Ribeiro atua há 17 anos na profissão e se emocionou com a homenagem. “Nós ficamos comovidos, precisamos desse carinho e valorização. Passamos boa parte da nossa vida nos dedicando a cuidar de outras vidas e se entregando ao nosso trabalho e, às vezes, nos esquecemos de nós mesmos. É importante fazermos esse momento de reflexão”, disse.

“Há 28 anos atrás começava minha jornada de trabalho na área de Enfermagem no antigo hospital Santa Izabel, desde aquela época sigo atuando na área. É uma longa jornada trabalhando no HRPP, já cuidamos de tanta gente nessa vida, é importante que o trabalho dos profissionais de enfermagem seja valorizado e respeitado pelos gestores. Nossa classe tem valor e merece ser respeitada”, comentou a técnica de Enfermagem, Maria Neusa de Oliveira.

Acontecerão mensalmente capacitações e rodas de conversa com os profissionais do HRPP. As palestras terão duração breve para não impedir os trabalhos e serão alternados entre as equipes.