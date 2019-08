SAÚDE Hospital Regional de Ponta Porã (MS) implanta programa "Pequeno Sul-Mato-Grossense" Programa oferta kit de higiene para recém-nascidos; iniciativa é realizada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES)

Foto: Reprodução

O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã (MS), gerenciado pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou ontem, terça-feira (13) o lançamento do projeto "Pequeno Sul- Mato-Grossense". O programa contempla as mães e recém-nascidos da maternidade com um kit de higiene composto por fraldas, toalha, frasco de álcool em gel, pacote de gazes, algodão, sabão glicerinado e pomada para assadura. A solenidade de lançamento ocorreu durante a programação da 3ª Semana de Aleitamento Materno e marca mais uma etapa da execução de políticas voltadas para a melhoria na assistência e humanização da unidade.



"É com grande satisfação que implantamos o programa "Pequeno Sul-Mato-Grossense" no hospital. Com a gestão do Instituto Acqua e sua experiência exitosa em outras unidades conseguimos atingir, em quatro meses, rapidamente as metas e melhorar de forma qualitativa e quantitativa os indicadores. Esse projeto vem agregar na humanização e demonstra a preocupação em prestar uma assistência humanizada à população", afirmou o diretor-geral, Demetrius do Lago Pareja.



O programa é uma iniciativa do Instituto Acqua em parceria com a SES e tem o objetivo de incentivar os primeiros cuidados de vida do bebê. As futuras mamães atendidas na maternidade do Hospital Regional de Ponta Porã receberão durante a alta hospitalar a bolsa que reúne os itens de higiene, além de orientações sobre os primeiros cuidados com o bebê e aleitamento materno.



O diretor-presidente do Instituto Acqua, Samir Siviero, destacou que o projeto "Pequeno Sul-Mato-Grossense" é um símbolo de humanização.

“O programa é resultado da filosofia e pensamento do Instituto Acqua. São 20 anos de história e experiências. Trouxemos para o Hospital Regional de Ponta Porã os nossos cases de sucesso. Sabemos que algumas mães podem ter dificuldades de comprar os itens essenciais de higiene para os bebês e até mesmo uma bolsa maternidade. O programa vem auxiliar as mães e com ele também promover um conjunto de ações voltadas para o incentivo ao pré-natal e amamentação", ressaltou.



Adriana Benites, 28 anos, mãe do Nicolas, de apenas um dia de vida, foi uma das primeiras contempladas com o kit. "Estou muito feliz com o kit maternidade, com certeza ajudará muitas mães que precisam desse incentivo", comentou. Para Sueli Riquelme o programa demonstra cuidado e humanização. "Esse programa é excelente, agradeço por poder participar. Nos sentimos acolhidas e minha filha está bem cuidada desde o nascimento", disse.



Após a solenidade, o diretor-presidente do Instituto Acqua, Samir Siviero, diretor-geral da unidade, Demetrius do Lago Pareja, Prefeito Hélio Pellufo, Secretário municipal de saúde, Patrick Derzi, representante do Governo do Estado, Adir Teixeira, e vereadores da Câmara Municipal de Ponta Porã entregaram os kits a todas as puérperas internadas na maternidade.



PROGRAMA



Implantado pelo Instituto Acqua inicialmente no Maranhão, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, o projeto beneficiou, apenas em 2018, mais de 3 mil mulheres que foram atendidas por unidades gerenciadas pelo Acqua e SES. Desde 2016, mais de 13 mil kits foram entregues às famílias maranhenses.