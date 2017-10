Hospital Regional de Ponta Porã realiza 1ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho

Nesta semana está sendo realizada no Hospital Regional Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã) a 1ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do trabalho (SIPAT). O objetivo é promover conhecimento e conscientizar os funcionários sobre a prevenção de acidentes, saúde e segurança no local de trabalho. A programação é extensa e reúne palestras, ginástica laboral, exposição de estantes, gincana de prêmios, sorteio de brindes e atividades culturais. O público alvo do evento são todas as pessoas que trabalham diretamente com saúde, mas a equipe organizadora decidiu abrir também para toda a comunidade. A 1ª SIPAT teve início na segunda e o encerramento acontece nesta quinta, 26, às 17h.

“É uma semana voltada aos cuidados da pessoa do cuidador, ou seja, todos aqueles que ajudam a cuidar dos pacientes aqui no Hospital e também em todos os órgãos de saúde da nossa cidade. Mas como decidimos abrir para a comunidade, queremos também fazer o gerenciando dos acidentes de trabalho com os demais trabalhadores de outras áreas através dessas orientações e trabalhos educativos que estamos oferecendo nos estandes”, destaca a presidente do SIPAT e enfermeira obstetra do Hospital, Dyolla Grance.

O cuidado com a realização das atividades diárias dos trabalhadores do Hospital tem que ser constante, até por se tratar de uma instituição que cuida da saúde.

Um dos temas desenvolvidos com os colaboradores na 1ª SIPAT foi a Comunicação e a segurança no trabalho. A fonoaudióloga e coordenadora da Vigilância em Saúde do Trabalhador do município de Ponta Porã, Isabela Pini Guerreiro, abordou tópicos essenciais no dia a dia como os principais problemas da comunicação e o quanto uma comunicação mal feita pode ser prejudicial.

“O Hospital é um local em que a comunicação precisa de muita atenção, desde a recepção até o atendimento direto nas enfermarias. Tudo tem um jeito para falar, o colaborador tem de saber o que ele pode ou não dizer na frente do paciente, porque dependendo do que dissermos ao paciente ou a qualquer pessoa que podemos desenvolver até uma depressão ou até mesmo ficar mais doente”, explica.

A técnica em enfermagem da maternidade, Valdete Luquini de Moura, afirma que para uma boa comunicação é necessário ser discreto e que ao falar, usar o jeito que se estivesse se comunicando com alguém casa da família, sempre com muita ética. Já o auxiliar de tecnologia da informação diz que tudo depende do modo com que você se comunica e se for necessário repetir a informação isso também é muito importante para que essa comunicação aconteça.

“Alô SIPAT”

Colaboradores do Hospital tiverem dois dias festivos, com uma atividade criativa o “Alô Sipat”, onde integrantes da comissão ligaram para os setores depois de um sorteio e os quem atendesse precisava dizer “Alô Sipat” para ganhar presentes. Vários foram sorteados e isso alegrou o dia de trabalho nas enfermarias e nas clínicas. A colaboradora da ouvidoria do SUS no Hospital Regional de Ponta Porã, Rosangela Gonçalves Marques achou muito divertida a ideia da atividade. “Nunca tivemos uma atividade semelhante a essa aqui no Hospital e por ser a primeira edição da SIPAT todos estão de parabéns pela organização e isso deixou os funcionários mais felizes e interessados com a ação”, destaca. Os presentes sorteados foram vários desde o copo personalizado do evento até cestas básicas e perfumarias.

Estandes

As pessoas que forem visitar a 1ª SIPAT do Hospital Regional de Ponta Porã terão a disposição seis estantes sobre as seguintes especialidades – DST, SAÚDE DA MULHER, TABAGISMO E ÁLCOOL, SEGURANÇA DO TRABALHO, TRIAGEM COM EQUIPE DE ENFERMAGEM DA FACULDADE ANHANGUERA e NUTRIÇÃO.

Apoio

O evento tem o apoio de diversos colaboradores empresas e pessoas – Argamassa Gruda Bem, Restaurante Garfo de Ouro, Vivito Serralheiro, Gastrocentro Diagnóstico por Imagem, Renantex Uniformes, Vivare Assessórios, Academia Style Fitnness, Natasha Cabeleireira, Iporã Materiais de Construção, Sério Bomura Dentista, Dr. Juscelino Teontônio – Ginecologista Obstetra, Jessica Risalde – implantação de cílios postiços, Dr. Silvio Rocha, Dr. Neto Matchil, Dr. Edgar Montiel, Dr. João Montiel, Dr. Romildo Camilo Rancy, Dra. Regina Gattass, Dra. Esther Mendonça, Dr. Iris Mabel, Dr. Diego Galeano, Dr. Daniel Derzi, Dr. Jorge Vilhagra, Dr. José de Ribamar Cruz, Dra. Laura Lemos, Dr. Andressa Ortiz Amorim, Marcela Peluffo Farmacêutica, Andreia Rocha Recursos Humanos, Luciana Licha, Giulia Brey, Marcelo Salame, Ariane de Laura, Patrícia de Oliveira, Dyolla Grance, Aline Satabelli, Serviço de Atendimento Especializado (SAE), Serviço Social do Comércio (SESC) Nutrymax Nutrição, 11° Regimento de Cavalaria Mecanizado de Ponta Porã – 11° R C Mec Exército Brasileiro e Vigilância do Trabalhador, Universidad del Pacífico, Universidade UPAP.

Programação de encerramento

26 de outubro

8h – Apresentação da CIPA e ginástica laboral

8h30 - Palestra câncer de mama e colo de útero com enfermeiro Marcos Fredison Silva

9h – Exposição de estandes

10h – Coffee break

11h – Gincana com prêmios

INTERVALO

14h - Palestra sobre segurança no trabalho com Dr. Silvio Rocha Antunez

15h – Coffe break

15h30 – Atração cantor Marcco

16h – Show do milhão

17h – Encerramento