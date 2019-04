PONTA PORÃ Hospital Regional na fronteira recebe 37 novos equipamentos hospitalares Qualidade dos aparelhos está entre as mais modernas do mercado

O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, localizado em Ponta Porã (MS), recebeu neste mês novos equipamentos para diversos setores. Foram recebidos ventiladores mecânico, monitores multi-paramétricos, cardioversores, aspiradores cirúrgicos, aparelho de eletrocardiograma, respiradores de transporte, bisturis e aparelho de anestesia. Os equipamentos serão distribuídos entre o centro cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Pronto Socorro. A unidade é gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso do Sul.

“Recebemos esses equipamentos com qualidade de ponta e alta tecnologia. Os novos aparelhos irão otimizar a qualidade dos atendimentos e melhorar a assistência aos pacientes. Nossa UTI ficará ainda mais paramentada, seguindo todos os protocolos e diretrizes do Ministério da Saúde. O centro cirúrgico também recebeu vários aparelhos, incluindo os três carrinhos de anestesia que faltavam na unidade”, enfatizou o diretor geral, Demetrius Pareja.

Alguns equipamentos estavam em falta na unidade há meses, com a chegada dos materiais o centro cirúrgico e UTI ficarão equipados com moderna tecnologia. A utilização dos equipamentos é resultado da nova administração do hospital, que recebeu gestão do Acqua no final de março. “Assumimos o compromisso de elevar a qualidade dos serviços prestados no Hospital Regional de Ponta Porã. Mais do que isso, nossas equipes estão alinhadas com o modelo de gestão que aplicamos em todas as unidades de saúde com as quais o Acqua gerencia. Modernizar é essencial para garantir eficiência e qualidade”, pontuou o diretor-presidente do Instituto Acqua, Samir Siviero.

Para o especialista de produto Rodrigo Jesus, os novos equipamentos têm alto desempenho e são referência no mercado. “O centro cirúrgico está hoje com um dos melhores equipamentos que existe no mercado, de qualidade alemã, eles irão substituir aparelhos que estavam bem defasados. Temos aqui diversos equipamentos de qualidade europeia, que lideram o mercado em tecnologia e qualidade. Também estamos com aparelhos de ventilação mecânica que são referência no mercado”, explicou o profissional das empresas Vestatech e Oxymed.

Atualização - O refeitório do Hospital Regional de Ponta Porã também passou por repaginação. A empresa Real Food Alimentação assumiu a cozinha em (17/04) e revitalizou o espaço utilizado pelos colaboradores da unidade. Com a nova gestão, o intuito é fornecer refeições com qualidade e higiene para pacientes, acompanhantes e colaboradores, critérios fundamentais para o cuidado com a saúde.