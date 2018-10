Hospital Regional Hospital Regional passa a atender somente pacientes encaminhados Encaminhamento deverá vir após atendimento pela Central de Regulação

Por: Correio do Estado

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) a partir desta quinta-feira (1) passará a atender somente pacientes encaminhados pela Central de Regulação do município de Campo Grande, deixando de receber a demanda espontânea. O objetivo é melhorar o atendimento à população.

A medida foi acordada entre o Ministério Público Estadual (MPE), Secretaria de Estado de Saúde (SES), Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) e HRMS para estabelecer protocolos de encaminhamentos a serem adotados para regularizar o fluxo de pacientes no Pronto Atendimento Médico (PAM) do hospital Regional.

A Sesau vai instalar dentro do HRMS uma sala de acolhimento com funcionamento 24 horas para acolher e redirecionar os pacientes que passarem pela triagem. A sala será composta alternadamente por psicólogo, assistente social, enfermeiros e técnicos de Enfermagem.

O hospital Regional irá utilizar a classificação de risco na triagem dos pacientes pela equipe de Enfermagem. Os pacientes classificados como vermelho, laranja ou amarelo terão assistência no próprio HRMS. O paciente classificado como verde, azul ou branco será encaminhado para a Sala de Acolhimento da Sesau para redirecionamento para atendimentos nas unidades de saúde.

A SES irá alterar a Resolução nº 47/CIB/SES/MS/2016 colocando a assistência e atendimento pelo PAM do hospital Regional apenas por demanda regulada, devendo efetuar a contra referência para a rede municipal.

A alteração no atendimento do HRMS também foi comunicada ao Conselho Estadual de Saúde (CES), Conselho Municipal de Saúde (CMS), Conselho Regional de Medicina (CRM), Conselho Regional de Enfermagem (CRE) e Conselho Local do Hospital Regional.