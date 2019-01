Inscrições Hospital Universitário abre inscrições para seleção simplificada de 23 médicos As oportunidades são voltadas a profissionais das áreas de Pediatria, Cirurgia Pediátrica e Ginecologia e Obstetrícia

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu hoje (23) inscrições para Processo Seletivo Público Simplificado que visa contratar 23 médicos para atuar no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), nos serviços de Pediatria, Cirurgia Pediátrica e Ginecologia e Obstetrícia.

As inscrições ficam abertas até 27 de janeiro (próximo domingo) e devem ser efetuadas via internet, por meio do link. A seleção será feita mediante avaliação curricular de títulos e experiências profissionais, estritamente relacionadas ao emprego.

Todas as informações referentes ao Processo Seletivo estão disponíveis no edital de abertura.

Especificações e requisitos

Os candidatos classificados dentro do número de vagas e que atendam aos requisitos da seleção, serão contratados temporariamente – pelo prazo de um ano – podendo ser renovado o contrato por igual período, em virtude de atender à excepcional necessidade de manutenção dos serviços assistenciais.

A jornada de trabalho será de 24 horas semanais, destinadas à realização de plantões de 12 ou de 24 horas ininterruptas, conforme a necessidade. O vencimento básico será de R$ R$ 8.639,10, podendo ser acrescido de auxílios e benefícios previstos em lei.

Os candidatos que desejarem concorrer e assegurar as vagas legalmente reservadas às pessoas com deficiência devem se inscrever e no dia 28 de janeiro, das 8h30 às 12 horas, comparecer ao HU-UFGD para realização de perícia médica e apresentação de laudo médico original ou sua cópia autenticada.

Também podem se inscrever e concorrer às vagas reservadas por lei, candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. Da mesma forma, horário e data citados acima, devem comparecer ao HU-UFGD para assinar o formulário de autodeclaração, solicitando concorrer às vagas por meio da Lei Nº 12.990/2014, e submeterem-se à aferição de veracidade da autodeclaração como pessoa preta ou parda.

Mais informações podem ser obtidas na Divisão de Gestão de Pessoas do HU-UFGD, pelos telefones (67) 3410-3154 ou (67) 3410-3155. Dúvidas sobre o edital serão atendidas pelo e-mail sesep.sede@ebserh.gov.br. O HU-UFGD fica localizado na Rua Ivo Alves da Rocha, 558, bairro Altos do Indaiá.