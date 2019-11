Governo Federal HRMS pede recurso de R$ 4,8 milhões ao Governo Federal A quantia será destinada para a compra de equipamentos ao hospital

O valor serpa destinado para a compra de equipamentos ao hospital Foto: Divulgação/HRMS

O Governo Estadual aprovou a solicitação de emenda federal de R$ 4,8 milhões para o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). A publicação foi feita no DOE (Diário Oficial do Estado) nesta segunda-feira (25).

Conforme consta na publicação, na página 5, o recurso viria do Fundo Nacional de Saúde e poderá ser aprovado por meio do Ministério da Saúde.

Segundo a proposta, o valor seria destinado para a compra de equipamentos e materiais para o hospital. A declaração deverá ser apresentada para o ministério de Luiz Henrique Mandetta (DEM).