Salve vidas HU faz novo apelo a doadores para abastecimento do banco de leite com estoque baixo 'Hospital Universitário está com consumo três vezes superior ao volume do estoque e precisa de doações'

O Banco de Leite do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) está precisando urgente de doações de leite materno. A previsão é de que o estoque do Banco de Leite dure apenas mais seis dias.

Nesta terça-feira (14), 18 recém-nascidos estão consumindo o leite materno do estoque do Banco de Leite. Estes bebês consomem três litros por dia, enquanto as doações estão chegando, em média, a 1,2 litros diários.

As mães que quiserem doar podem ligar no telefone 3345-3027 que uma equipe do HU agenda a retirada. Também é possível comparecer no Banco de Leite e fazer a extração diretamente no local, procedimento que dura, em média, 15 minutos.

Tanto no Banco de Leite do HU quanto na própria residência da doadora uma equipe do HU oferece orientações sobre higiene, procedimentos para extração do leite e armazenamento do material recolhido.

Carro emprestado

Os três veículos do HU que são utilizados para fazer a coleta de leite materno com as doadoras estão quebrados e o Hospital não tem recursos para fazer os reparos necessários. Assim, esta semana o HU conseguiu por empréstimo um carro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). (Com assessoria).